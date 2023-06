Coran brûlé: le Koweït convoque l'ambassadrice de Suède

Le Koweït a convoqué l’ambassadrice de Suède aujourd’hui pour protester contre l’autodafé d’un exemplaire du Coran à Stockholm, un acte qui a déclenché l’indignation et la colère dans le monde musulman.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a officiellement condamné cet incident dans un communiqué, dénonçant l’extrémisme et exprimant son mécontentement quant à l’autorisation accordée par les autorités suédoises à ce rassemblement.





L’événement en question s’est déroulé mercredi dernier, lorsque Salwan Momika, un réfugié irakien résidant en Suède, a brûlé quelques pages d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm, pendant l’Aïd al-Adha, une fête importante pour les musulmans du monde entier. Bien que la police suédoise ait justifié cette autorisation au nom de la liberté d’expression, le Koweït a protesté contre cette décision, soulignant le respect et la vénération que les musulmans accordent au Coran en tant que texte sacré.





Cet acte de profanation a suscité de vives réactions dans le monde musulman. Le Maroc a rappelé son ambassadeur, exprimant ainsi sa ferme désapprobation. De même, Ankara a condamné ces « actions anti-islamiques » et Washington a souligné le caractère irrespectueux et offensant de la brûlure de textes religieux. L’Irak et les Émirats arabes unis ont également convoqué les ambassadeurs suédois dans leurs pays respectifs pour exprimer leur protestation.





Ce n’est pas la première fois que la Suède est confrontée à de telles manifestations de colère dans le monde musulman. En janvier de cette année, une autre brûlure de Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm avait déjà déclenché une vive réaction de la part d’Ankara et du monde musulman. Ces incidents mettent en lumière les tensions croissantes entre la liberté d’expression et le respect des valeurs religieuses, nécessitant une réflexion approfondie sur la manière de concilier ces deux aspects.





Au Koweït, cette profanation du Coran a suscité une profonde consternation parmi la population musulmane. Le gouvernement a réagi rapidement en convoquant l’ambassadrice de Suède afin de manifester son indignation et sa condamnation ferme de cet acte. Il est crucial de maintenir le dialogue et de promouvoir la compréhension mutuelle entre les cultures et les religions afin de prévenir de tels incidents à l’avenir.





La situation reste tendue, avec des milliers de manifestants qui se sont rassemblés près de l’ambassade de Suède à Bagdad vendredi dernier pour exprimer leur colère et leur mécontentement face à cet acte de profanation. Les autorités suédoises doivent maintenant réfléchir aux mesures appropriées pour apaiser les tensions et rétablir la confiance avec les pays musulmans qui ont exprimé leur mécontentement.





En conclusion, l’autodafé du Coran en Suède a engendré une vague d’indignation et de protestations dans le monde musulman. Le Koweït, parmi d’autres pays, a fermement condamné cet acte et exprimé son mécontentement à travers la convocation de l’ambassadrice de Suède. Il est crucial de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et le respect des valeurs religieuses afin de prévenir de tels incidents à l’avenir et de favoriser le dialogue interculturel.