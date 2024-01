[Découverte] Côte D’Ivoire : Le musée des civilisations, un espace historique aux pièces uniques

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est un prétexte idéal pour découvrir le pays hôte. Véritable Côte d'Ivoire en miniature, le Musée des Civilisations, est un lieu regroupant des objets représentatifs de la culture ivoirienne. Immersion.













Des endroits les plus chics d’Abidjan, le Plateau est incontestablement le plus beau. En plus d’être le cœur administratif et le centre des affaires de la Côte d’Ivoire, le Petit Manhattan d’Afrique de l’Ouest est un endroit chargé d’histoire et de lieux qui la racontent. En face des célèbres tours A et B (qui feront l’objet d’une présentation dans un prochain article), le Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire ne passe pas inaperçu. En pénétrant cet édifice, nous rencontrons le responsable du service des expositions, Guy-Stéphane Amangui. C’est avec enthousiasme qu’il accueille chaque personne franchissant le seuil de cette porte avec l’expression “Akwaba” qui signifie “Bienvenue” en langue Akan. La première image saisissante en pénétrant ce lieu est un imposant crâne d’éléphant posé sur un socle en pierre peint en verre accompagné des ossements de ses fémurs.













Bien au-delà d’être l'emblème de la Côte d’Ivoire et de participer à souhaiter la bienvenue aux visiteurs, ce pachyderme à cheval entre les éléphants de forêt et de savane était le dernier de son espèce. “Il était de très grande taille. Sa taille tournait autour de 4 mètres, alors qu'aujourd'hui, nos éléphants tournent autour de 3,5 mètres”, renchérit Guy-Stéphane Amangui qui accepte généreusement de nous faire une visite guidée des lieux.