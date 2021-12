Covid-19 en Arabie Saoudite : La distanciation de retour à la Mecque et dans les lieux saints

Le cap symbolique du million de contaminations quotidiennes par le Covid-19 dans le monde a été franchi pour la première fois cette semaine. Dans tous les pays, les nouvelles restrictions tombent. En Arabie saoudite, la distanciation physique a été rétablie dans les lieux saints comme à La Grande Mosquée de La Mecque.



« Cette décision découle du souci de protéger la santé des fidèles », justifie l’agence de presse officielle saoudienne. Ce jeudi, des autocollants ont de nouveau été placés au sol de La Grande Mosquée pour obliger les pèlerins à garder leur distance. La veille, la même mesure était appliquée dans la mosquée du prophète à Médine, deuxième ville sainte de l’islam.





L’Arabie saoudite, qui accueillait avant le début de la crise des millions de pèlerins chaque année, avait levé les restrictions d’accès à ses lieux saints. Les pèlerins étrangers pouvaient de nouveau se rendre à La Mecque, s’ils étaient vaccinés. Les règles de distanciation avaient, elles, été levées en octobre.