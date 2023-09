Créatures « extraterrestres » : un scientifique fait sensation au parlement mexicain

Le 12 septembre dernier, l’ufologue Jaime Maussan a présenté au Parlement mexicain deux corps de créatures « non-humaines ». C’est à l’occasion de la première audience publique du Congrès qui devrait aboutir à une probable législation sur les phénomènes aériens anormaux non identifiés au Mexique.















Ces créatures prétendument « non-humaines » (extraterrestres) ont une tête allongée et un cou rétractable, très similaires à celui des extraterrestres représentés dans les chefs-d’œuvre de la science-fiction comme « ET » . L'ufologue estime que ces créatures ont plus de 1000 ans. Une évaluation faite par l’Université autonome du Mexique grâce au carbone 14.













Les corps étaient enfouis dans une diatomée, un type d’algue qui ne permet pas la croissance de bactéries ou de champignons. Ce qui a permis leur conservation. Pour le scientifique, ces corps ne sont pas des momies. Ils sont « intacts, complets et n’ont pas été manipulés». C’est ce qui d’après lui, les rend, « extraordinaires ».













L’ufologue a invité les parlementaires à reconnaître la vie extraterrestre. « Nous ne sommes pas seuls » assure-t-il. Si nous avons le courage d’accepter « que nous soyons visités par des intelligences non humaines qui viennent sur Terre depuis les profondeurs de l’univers, nous pourrions même voyager vers d’autres univers » a poursuivi le scientifique.













Notons que la vie extraterrestre a toujours fasciné les humains. Hollywood a fait plusieurs films sur ces créatures venues d’une planète autre que la nôtre.