Dans un enregistrement, Trump se vante d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche

CNN publie ce lundi un enregistrement datant de 2021 où Donald Trump assure détenir des documents confidentiels du Pentagone. "C'est un secret", dit l'ancien président américain.



Un enregistrement dont Donald Trump se serait bien passé. L'ancien président des États-Unis, de nouveau dans la course pour revenir à la Maison Blanche en 2024, est poursuivi par la justice américaine pour sa gestion négligente de documents confidentiels après son départ de Washington, en janvier 2021



Le républicain de 76 ans est notamment accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dans sa résidence de luxe à Mar-a-Lago, en Floride. Début juin, l'ancien président américain a plaidé non-coupable.



Mais un enregistrement datant de juillet 2021 obtenu par CNN risque de remettre en cause la version de Donald Trump. Dans ce document audio de deux minutes publié ce lundi, l'ancien locataire de la Maison Blanche se vante d'avoir conservé des documents confidentiels.



"Ce sont les documents", affirme Donald Trump, en faisant référence à quelque chose qu'il qualifie de "très confidentiel".





"J'ai une grosse pile de documents (...) regardez", dit-il, précisant que cette conversation a lieu "off the record" et n'est donc pas censée être retranscrite ou diffusée.