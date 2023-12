Décès de Patrick Buisson, idéologue de la droite française

Le politologue et historien est mort à 74 ans, selon Le Figaro. Selon nos informations, Patrick Buisson a été retrouvé décédé à son domicile des Sables-d'Olonne (Vendée) par les pompiers, ce mardi 26 décembre au matin.





Cet expert des droites, qui souffla encore récemment à l'oreille d'Éric Zemmour ou de Bruno Retailleau, a surtout mené Nicolas Sarkozy à la victoire lors de la présidentielle de 2007 avec une ligne politique « décomplexée » sur l'autorité, la morale, l'immigration, la délinquance…









Homme de médias, il a notamment travaillé pour Histoire TV, Valeurs actuelles, LCI, Minute et Le Figaro. Cultivant le secret, il aimait Drumont, Maurras et Bernanos, et surprenait ses pairs en faisant l'éloge de Sacha Guitry, dont il fut le biographe, et de Léo Ferré, avec lequel il écrivit un livre.





Il est l'auteur de Décadanse (Albin Michel), de La Cause du peuple (Perrin) et de La Fin d'un monde (Albin Michel). Stratège souvent controversé, il était considéré comme l'un des meilleurs décrypteurs des droites.