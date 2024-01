Décision de Nauru de rompre les « relations diplomatiques » avec Taiwan : La réaction de la Chine

La Chine apprécie et salue la décision du gouvernement de la République de Nauru de reconnaître le principe d'une seule Chine, de rompre ses «relations diplomatiques» avec Taiwan, selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Ce, afin de rétablir celles avec la Chine.















« Dans un document rendu public, il est déclaré, après que le gouvernement de la République de Nauru a officiellement annoncé sa décision plus tôt dans la journée qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine. C'est ce qui a été affirmé dans la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui constitue un consensus prédominant au sein de la communauté internationale », a-t-il affirmé.