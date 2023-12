Derek Chauvin, meurtrier de George Floyd, a été poignardé 22 fois

Un détenu a été inculpé de tentative d'homicide pour avoir la semaine passée poignardé 22 fois Derek Chauvin, le policier meurtrier de l'Afro-Américain George Floyd, dans une prison fédérale, ont annoncé vendredi les procureurs.





La mort de George Floyd, en mai 2020 lors de son interpellation, avait provoqué un grand mouvement antiraciste aux Etats-Unis et au-delà des frontières américaines. Derek Chauvin, un policier blanc alors agent chevronné des forces de l'ordre de Minneapolis (nord), était resté agenouillé pendant près de dix minutes sur le cou de George Floyd, âgé de 46 ans, et était resté indifférent aux interventions de passants choqués et aux râles du quadragénaire.





Purgeant une peine de 22 ans et demi de réclusion, M. Chauvin, 47 ans, a été agressé le 24 novembre 2023 dans une bibliothèque d'une prison fédérale à Tucson, en Arizona. Il a survécu à ses blessures.





L'un de ses codétenus, John Turscak, 52 ans, est accusé de l'avoir poignardé à plus de 20 reprises à l'aide d'un couteau artisanal, selon un document judiciaire.





L'homme a indiqué aux enquêteurs avoir sciemment choisi la date de l'attaque, jour de "Black Friday" célèbre pour ses rabais commerciaux, en référence au mouvement antiraciste "Black Lives Matter", toujours selon la même source.





"M. Turscak a dit aux agents pénitentiaires qu'il aurait tué (M. Chauvin) s'ils n'avaient pas réagi aussi rapidement", poursuit le document.





Le bureau des procureurs fédéraux à Tucson a indiqué avoir inculpé M. Turscack de plusieurs chefs d'accusation parmi lesquels tentative d'homicide, passible de 20 ans de réclusion, et d'agression ayant causé des blessures graves. L'homme est également accusé d'avoir poignardé à plus de 20 reprises un autre détenu, toujours à l'arme blanche.





Bien qu'aucun communiqué ou plainte ne donne le nom complet de M. Chauvin, une source officielle a confirmé à l'AFP que la victime était bien l'ancien policier de Minneapolis.





Aucune information n'a été diffusée sur son actuel état de santé.





La mort de George Floyd avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières.





Selon la scène de l'homicide filmée et mise en ligne, Derek Chauvin avait maintenu son genou sur le cou de George Floyd, même une fois le quadragénaire noir évanoui et son pouls devenu indétectable. Deux autres policiers avaient aidé à le maintenir au sol.





Il a été reconnu coupable de meurtre par la justice de l'Etat du Minnesota à l'issue d'un procès très suivi en 2021.





La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté en novembre l'appel de Derek Chauvin contre cette condamnation.





L'ancien policier demandait l'annulation de la sentence, au motif que l'extrême médiatisation du dossier et le risque d'émeutes l'avaient privé d'un procès "équitable".