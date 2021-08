Des influenceurs chinois gênent les secours lors des graves inondations en se mettant en scène sur Tiktok

Les influenceurs gênent les secours en Chine

La province du Henan, en Chine, a été touchée il y a deux semaines par de graves inondations qui ont fait au moins 302 morts, selon un nouveau bilan des autorités locales. Les secours se sont organisés pour aider les habitants de cette région, mais de nombreux influenceurs du réseau social Douyin, la version chinoise de TikTok, gênent les opérations en tournant des vidéos.





L’est de la Chine a été en proie à de graves intempéries à la mi-juillet. En trois jours, il est tombé l’équivalent de près d’une année de précipitations à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan. Du jamais vu en six décennies de relevés météorologiques, et de quoi alimenter l’inquiétude sur l’impact du changement climatique. Plus de 300 personnes sont décédées dans ces inondations.

Les secours sont à pied d’œuvre pour venir en aide aux sinistrés, mais leurs actions sont gênées par des adeptes de l’application Douyin, l’équivalent de Tiktok. Les influenceurs, suivis par des dizaines de milliers de personnes, viennent sur place pour tourner des vidéos au milieu des inondations et gagner en popularité.





Certains d’entre eux seraient même allés jusqu’à voler un canot de sauvetage pour se filmer en train d’aider les victimes. Ce vol aurait provoqué une dispute entre des influenceurs et une équipe de secours de Zhengzhou. “Nous appelons ces soi-disant ‘influenceurs’ à rester dans le monde virtuel qu’ils connaissent bien, et à appeler leurs fans à porter secours aux victimes de façon raisonnée”, a déclaré un secouriste, cité par China Youth Daily.

Une enquête ouverte

Les vidéos publiées sur Douyin ont connu un large succès et de nombreux utilisateurs sont venus sur les lieux des inondations, provoquant des perturbations dans le travail des secours sur place. Une enquête a été ouverte par la police locale pour identifier les influenceurs.