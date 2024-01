Des milliers de cas d’asthme chez les enfants causés par l’état des salles de classe

Une étude de Santé Publique France révèle que près de 30 000 cas d’asthme seraient notamment évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans via des actions d’aération-ventilation de l’air.



L’état de certaines salles de classe est responsable de l’asthme de milliers d’enfants en France. C’est la conclusion d’une étude réalisée par Santé Publique France. Elle montre que plusieurs dizaines de milliers de cas d’asthme chez les enfants de 6 à 11 ans seraient évitables chaque année par une réduction des expositions au formaldéhyde - un composé organique volatil (COV) que l’on retrouve communément à l’intérieur des résidences - et aux moisissures à l’école.



« Près de 30 000 cas d’asthme seraient ainsi évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde via des actions d’aération-ventilation de l’air et près de 12 000 cas de sifflements en éradiquant la présence des moisissures visibles dans les salles de classe », indique Santé Publique France dans cette première évaluation quantitative des impacts sur la santé (EQIS) de la pollution de l’air dans les salles de classe des écoles élémentaires, publiée ce 30 janvier.





Des chiffres qui sont très parlants et qui mettent en lumière « l’importance de poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de l’air au sein des établissements scolaires, que ce soit en réduisant les sources d’exposition mais aussi par l’amélioration du renouvellement de l’air des salles de classe », préconise l’institution.