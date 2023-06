Des parents de Frameries arrêtés après le décès de leur enfant de 11 ans lourdement handicapé

Le 8 juin dernier, le petit Ezekia, un enfant de 11 ans lourdement handicapé, était inhumé à Frameries (province du Hainaut). Le lendemain, ses parents ont été placés sous mandat d’arrêt pour “privation de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner”, nous apprend Sudinfo.



L’enfant avait été retrouvé sans vie dans son lit le 30 mai par son père. Ce dernier a tenté de le ranimer, mais sans succès, selon un proche.



L’autopsie a révélé une infirmité motrice et cérébrale de type dystonique et dyskinétique, un handicap très lourd. Les parents sont suspectés de ne pas avoir prodigué les soins nécessaires. L’enfant n’avait pas été nourri de toute la journée et ne pesait qu’une quinzaine de kilos.



Les parents ont été interpellés le 9 juin à leur domicile. Les cinq autres enfants du couple ont été confiés à la famille. Ceux-ci seront aussi entendus.