Des Péruviens retiennent une septantaine de touristes sur un bateau: “Nous manquons d’eau, la chaleur est accablante”

Des Péruviens retiennent en otage 70 touristes

Un groupe de Péruviens retient une septantaine de touristes sur un bateau dans la région amazonienne péruvienne pour protester contre la fuite d’un oléoduc. Les activistes accusent les autorités de ne pas agir contre la pollution de l’environnement.





Des habitants de la région retiennent environ 70 vacanciers nationaux et étrangers sur la rivière Maranon. Il s’agit notamment d’Américains, d’Espagnols, de Français, de Britanniques et de Suisses. Tous se porteraient bien. Dans une publication Facebook, Angela Ramirez explique: “Nous avons passé la nuit ici. Nous manquons d’eau potable et la chaleur est accablante. Les bébés pleurent, le plus jeune a à peine un mois. Il y a également des femmes enceintes, des personnes handicapées et des personnes âgées à bord. Il n’y a pas d’électricité pour charger nos téléphones portables et nous ne pouvons pas non plus nous laver.”





Pollution environnementale

Par leur action, les villageois veulent forcer le gouvernement péruvien à réagir face à une fuite de pétrole d’un oléoduc de la compagnie énergétique Petroperu. Ils exigent notamment que l’état d’urgence soit déclaré. Dans un précédent post, Angela Ramirez affirmait comprendre les revendications des Péruviens: “Apparemment, deux enfants et une femme sont déjà morts à cause de la pollution environnementale. Ils ne voient plus d’autre moyen de trouver une solution à leur problème. Plus vite ils seront entendus, plus vite nous serons libérés."





Petroperu assure que l’oléoduc a été délibérément endommagé à plusieurs reprises. Depuis décembre 2021, plus de 50 sinistres ont été enregistrés. L’entreprise affirme nettoyer la pollution et fournir à la population de l’eau potable et de la nourriture.