Deuxième nuit de chaos, pillages et émeutes aux Pays-Bas suite au couvre-feu

Nuit de violence aux Pays-Bas

Plusieurs villes des Pays-Bas étaient le théâtre d’émeutes lundi, pour la deuxième nuit consécutive, après l’imposition ce week-end d’un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie, selon les médias néerlandais et les autorités locales. La police a dû intervenir à Rotterdam et à Geleen dans le Limbourg, mais aussi à Amsterdam, Den Bosch, Harlem, Amersfoort et Zwolle. Au moins 151 personnes ont été arrêtées pour des actes de vandalisme et des violences. L’état d’urgence a été décrété dans différentes villes.





L’instauration du couvre-feu le week-end dernier ne passe pas auprès des Néerlandais. Cette restriction des libertés censée prévenir une propagation encore plus importante du coronavirus et notamment des nouveaux variants a provoqué des émeutes dès samedi et dimanche, et il en a résulté l’incendie d’un centre de test à Urk et des jets de projectiles contre un hôpital d’Enschede. Lundi, des appels à la révolte ont fait le tour des réseaux sociaux avec pour résultat une spectaculaire nuit d’émeutes dans de nombreuses villes.