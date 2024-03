Développement économique et social en 2024: Voici les points saillants de l’Agenda de la Chine

L’ouverture de la 2ème session de la 14ème de Assemblée populaire nationale (APN), organe législatif national chinois, s’est tenue au Grand Palais du peuple à Beijing, ce mardi 5 mars.















S’exprimant sur les exigences générales et orientations politiques pour le développement économique et social en 2024, le Premier ministre du Conseil des affaires d’État a soutenu d’emblée que cette année va coïncider avec le 75ème anniversaire de la République populaire de Chine. « Ce sera aussi une année cruciale pour réaliser les objectifs du XIVe Plan quinquennal », a lancé Li Qiang.













D’après lui, les plus essentiels prévus pour 2024 sont l’augmentation d’environ 5 % du PIB, la création de plus de 12 millions d’emplois dans les agglomérations urbaines, avec un taux de chômage au sens du recensement de la population à environ 5,5 %, la hausse d’environ 3 % des prix à la consommation des ménages, l’accroissement des revenus des ménages au même rythme que la croissance économique, l’équilibre global de la balance des paiements internationaux, le maintien de la production céréalière au-dessus de 650 millions de tonnes, la baisse d’environ 2,5 % de la consommation d’énergie par unité de PIB et l’amélioration constante de la qualité de l’environnement.





Pourquoi une augmentation de 5% du PIB ?





« L’objectif d’environ 5 % de croissance économique s’explique, d’un côté, par la nécessité de stimuler l’emploi, d’augmenter les revenus des ménages et d’éliminer les risques, en répondant aux critères du XIVe Plan quinquennal et à l’objectif de réaliser la modernisation pour l’essentiel et de l’autre, par le potentiel de notre croissance économique et les conditions qui peuvent la soutenir. Il signale aussi notre volonté d’être actifs et d’aller au-devant des défis. Force est, cependant, de reconnaître que la tâche s’annonce rude. Nous devrons concentrer le feu de nos politiques, chacun devra redoubler d’efforts et tous devront travailler de concert », a-t-il fait remarquer.





Le Premier ministre a ainsi rassuré que l’intensité, la qualité et l’efficacité de la politique budgétaire de relance seront augmentées. « Nous prévoyons un taux de déficit de 3 %, soit un montant de 4 060 milliards de yuans (180 milliards de plus que le chiffre prévu au début de l’exercice précédent). Vu que les recettes budgétaires devraient continuer à s’améliorer au cours de cette année et que des fonds provenant des prélèvements y seront injectés, les dépenses du budget général devraient s’élever à 28 500 milliards de yuans, soit une augmentation de 1 100 milliards de yuans par rapport à l’année précédente. Des obligations spéciales à hauteur de 3 900 milliards de yuans seront émises par les gouvernements locaux, soit une hausse de 100 milliards de yuans par rapport à l’année écoulée », affirme-t-il.









Li Qiang de déclarer que des emprunts d’État spéciaux à très long terme seront émis dès cette année, et ce durant plusieurs années consécutives. Il s’explique : « Ils seront consacrés à l’application des stratégies importantes de l’État et au renforcement des capacités en matière de sécurité dans les domaines clés. La somme prévue pour cette année sera de 1 000 milliards de yuans. Les postes nécessitant davantage de fonds budgétaires étant plutôt nombreux cette année, il faudra faire davantage d’efforts pour optimiser la structure des dépenses, en satisfaisant les besoins des projets stratégiques de l’État et du bien-être social de base, et en limitant rigoureusement les dépenses de fonctionnement ».





Réforme et ouverture





En accordant, argue-t-il, la priorité à la qualité et en insistant sur la rentabilité, «nous continuerons à renforcer la vitalité interne de notre économie, rendrons le contrôle macroéconomique plus pertinent et efficace, prendrons en compte les aspirations des entreprises et de la population pour déterminer les buts de notre politique et savoir où concentrer nos énergies, et ferons tout pour que l’objectif de croissance prévu pour cette année soit atteint ».