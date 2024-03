Développement économique : «La Chine compte plus de 200 millions de travailleurs qualifiés » (Wang Xiaoping)









En conférence de presse, le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale de la Chine a mis l'accent mis sur le travail des talents qualifiés. D’emblée, Wang Xiaoping a fait savoir qu’à l'heure actuelle, «notre pays compte plus de 200 millions de travailleurs qualifiés, dont plus de 60 millions de talents hautement qualifiés, qui fournissent un solide soutien en ressources humaines pour un développement économique de haute qualité ».









Cependant, il reconnait que les talents numériques, innovants et complexes, hautement qualifiés et capables de s'adapter au développement de nouvelles industries, de nouveaux modèles et de nouvelles forces motrices, sont encore rares.





Selon lui, il existe une pénurie générale de techniciens de première ligne tels que les installateurs, les soudeurs et les soignants aux personnes âgées, et la formation des talents doit être plus rigoureuse.





En effet, lors de la réunion de la délégation des «Deux Sessions» de cette année, le secrétaire général du Parti communiste chinois (CPP), Xi Jinping a souligné que les grands artisans constituent la pierre angulaire et les piliers de l'édifice de leur nation. De plus, le rapport d'activité du gouvernement met également en avant des exigences claires pour cultiver et créer davantage d'artisans et de talents hautement qualifiés pour le pays.





« Il s’agit du développement du secteur des services, des méthodes de formation innovantes, de fluidifier les canaux de développement, de créer un bon environnement », renseigne-t-il.





Wang Xiaoping rappelle que l'année dernière, le deuxième Concours national de compétences a été organisé à Tianjin (une province chinoise). « Les éléments du concours couvraient 75 % des catégories d'industries économiques nationales, incitant des centaines de milliers de personnes de tout le pays et de diverses industries à participer à la sélection du concours de formation, et ont obtenu de bons résultats sociaux. Cette année, notre pays participera au 47e Concours mondial des compétences en France et organisera également une série de concours nationaux et industriels de compétences professionnelles », a-t-il déclaré.