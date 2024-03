DIDDY SOUPÇONNÉ DE VIOLENCES SEXUELLES : DES IMAGES INQUIÉTANTES DE JUSTIN BIEBER ET USHER REFONT SURFACE

Des images effrayantes de Justin Bieber et de Usher refont surface alors que Sean Combs alias Diddy est actuellement au centre de plaintes pour trafic et violences sexuels.





À la suite des descentes d'agents de la sécurité intérieure dans les propriétés de Diddy - perquisitions réalisées cette semaine dans le cadre d'une enquête sur un trafic sexuel - les internautes ont retrouvé des images de Justin Bieber et de Usher particulièrement inquiétantes.





Producteur très influent, Diddy est très proche de Justin Bieber depuis le début de sa carrière. Il avait d'ailleurs offert au jeune Canadien une Lamborghini pour ses 16 ans. Dans une vidéo qui a refait surface ce mercredi, le magnat apparaît au côté de l'interprète de «Baby», alors âgé de 15 ans, et déclare : «Il passe quarante-huit heures avec Diddy. Où nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer. Mais c'est définitivement le rêve d'un jeune de 15 ans».





La star du hip-hop ajoute : «J'ai reçu sa garde. Il a signé chez Usher et j'avais la tutelle légale d'Usher lorsqu'il a fait son premier album. Je n'ai pas de tutelle légale sur lui (Bieber) mais pendant les quarante-huit prochaines heures, il est avec moi et nous allons devenir complètement fous».









Justin Bieber sourit et regarde Diddy tout au long de la vidéo, faisant de petits commentaires tels que «ouais» et «complètement fous». La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux et a déclenché une vague de critiques et d’inquiétudes, une personne qualifiant les images de «terrifiantes». Un autre a écrit : «C’est à tous les niveaux d’effrayant».





Un an plus tard, en 2010, un autre échange malaisant entre Justin Bieber et le rappeur - dont la vidéo est toujours en ligne sur la chaîne YouTube personnelle de Diddy - était passé relativement inaperçu. Mais se découvre, aujourd'hui, sous un autre jour.













USHER PERTURBÉ





Dans une autre vidéo qui a refait surface ces dernières heures, c’est Usher qui est au centre des inquiétudes. Une interview datant de 2016 voit Usher révèler des détails sur sa vie avec Diddy au printemps 1994.





Usher affirme qu'il avait été exposé à des trucs «assez sauvages» quand il vivait dans le manoir new-yorkais du rappeur Diddy, et ce alors qu'il n'avait que 14 ans. Lors de son apparition dans The Howard Stern Show, l’interprète du tube «Yeah !», 45 ans, explique que c'était l'idée du producteur de musique L.A. Reid de le faire vivre avec le chanteur de R&B à Scarsdale pour «voir le style de vie».





Lorsqu'on lui a demandé si «la maison de Diddy était remplie de filles et d'orgies sans arrêt», Usher a répondu : «Pas vraiment... J'ai eu l’occasion de voir certaines choses. (...) C'était assez sauvage. C'était fou. Il se passait des choses très curieuses et je ne les comprenais pas forcément», a-t-il admis. Quant à savoir s'il enverrait ses enfants au 'Puffy Flavor Camp', Usher a répondu avec un ton sentencieux : «Bon sang, non !».









En 2004, Usher a déclaré à Rolling Stone que Diddy lui avait fait découvrir «un ensemble de conneries totalement différentes – le sexe en particulier». «Le sexe est tellement chaud dans l'industrie, mec», précisait-il. «Il y avait toujours des filles dans le coin. Vous ouvriez une porte et voyiez quelqu'un le faire, ou plusieurs personnes dans une pièce en train de faire une orgie. Vous ne saviez jamais ce qui allait se passer», ajoutait-il.





ACCUSATIONS DE VIOLS ET EXPLOITATION SEXUELLE





Diddy, également connu sous les noms de «Puff Daddy» ou «P. Diddy», a vu ses résidences de Los Angeles et Miami fouillées, ce lundi, par des agents fédéraux, après avoir été visé par plusieurs accusations de viol et d'exploitation sexuelle ces derniers mois. Des accusations qui remontent jusqu'aux débuts des années 1990. La première à avoir brisé le long silence est son ex-compagne, la chanteuse de R&B Cassie, en novembre dernier.





Dans une plainte au civil, elle l'accuse d'un viol en 2018 et de l'avoir pendant une décennie contrainte à répondre à des «exigences déviantes» comme des relations sexuelles avec des hommes prostitués. Des accusations que Diddy a rapidement voulu mettre en sourdine en signant un accord dont les termes n’ont pas été divulgués.





Depuis, trois autres femmes ont porté plainte, dont une qui affirme avoir été violée collectivement par le rappeur et deux autres hommes quand elle avait 17 ans. Diddy nie en bloc les accusations et par la voix de son avocat dénonce une «chasse aux sorcières».