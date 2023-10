Échanges et coopération internationaux : Des chiffres et des lettres du ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine

Ce samedi 7 octobre s’est tenue, la Conférence de presse du Centre international de communication de la presse chinoise. Occasion pour le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine à travers son bureau responsable de la formulation et de la mise en œuvre des politiques nationales, culturelles et touristiques de dévoiler ses actions à travers le monde.



«À l'heure actuelle, la Chine a créé 46 centres culturels chinois à l'étranger dans le monde et 23 bureaux de représentation du tourisme à l'étranger, à Hong Kong et à Taiwan. Et avec le Salon culturel Yaji :Thé pour l'harmonie, 150 activités promouvant une culture du thé diversifiée et riche ont été organisées dans 47 pays à travers le monde », a fait savoir, directeur adjoint du Bureau des échanges internationaux et de la coopération au ministère chinois de la Culture et du Tourisme, Shi Zeyi.





« La Chine a signé des accords ou des protocoles d'accord dans les domaines de la culture et du tourisme avec 144 des 152 pays de la BRI »





Selon lui, le Bureau d’échanges et de coopération internationaux s’est engagé pour promouvoir continuellement le développement d'alliances coopératives. « Six alliances, dont la Silk Road International Theatre Alliance, la Museum, l'Art Festival Alliance, la Library Alliance, l'Art Gallery Alliance et la Tourism City Alliances, ont été créées. 620 membres nationaux et étrangers ont rejoint ces alliances. Parmi elles, on compte 401 unités membres étrangères, couvrant 97 pays et 2 organisations internationales. Le nombre de membres de l'alliance continue de s'élargir et les mécanismes opérationnels deviennent plus matures », assure-t-il.





Tout en rappelant que le développement conjoint de « l'Initiative la Ceinture et la Route » ( BRI) est une pratique vivante de construction d'une communauté de destin pour l'humanité, et il s'agit d'un produit public international largement apprécié et d'une plate-forme de coopération fournie par la Chine au monde. « La Chine a signé des accords ou des protocoles d'accord dans les domaines de la culture et du tourisme avec 144 des 152 pays de la BRI. Elle a lancé le plan «Route culturelle de la soie», fournissant davantage de biens publics aux pays de la BRI et favorisant davantage les échanges entre les peuples », a-t-il indiqué.





Il s’y ajoute que des accords de coopération culturelle avec 157 pays ont été signés. «Il s’agit de la signature de plus de 800 plans cumulatifs de mise en œuvre d'échanges culturels, celle de protocoles d'accord sur les destinations touristiques de groupe à l'étranger pour les citoyens chinois avec 1 143 pays et régions (hors Hong Kong, Macao et Taïwan) », souligne Shi Zeyi. Qui avance que le Bureau travaille également pour la promotion du développement continu de 116 mécanismes multilatéraux d’échange et de coopération et de 25 mécanismes de coopération bilatérale, formant ainsi un réseau de coopération de gouvernement à gouvernement à travers le monde.





Initiative de la civilisation mondiale





En ce qui concerne l’Initiative de civilisation mondiale, le ministère de la Culture et du Tourisme s’identifie comme le premier défenseur du respect de la diversité du monde. Ce faisant, des alliances adhérant aux principes d'égalité, d'apprentissage mutuel, de dialogue et d'inclusion entre les civilisations, transcendant les barrières des civilisations par les échanges, surmontant les conflits par l'apprentissage mutuel et dépassant le sentiment de supériorité par l'inclusion sont nouées. Il plaide conjointement pour la promotion et le maintien du commun. Il renseigne : « Nous devons comprendre les différentes interprétations des valeurs dans les différentes civilisations avec un esprit ouvert, sans imposer nos propres valeurs et modèles aux autres, et sans nous engager dans une confrontation idéologique ». ?





Mieux, le Bureau d’échanges et de coopération internationaux plaide pour la valorisation de l'inertie et de l'innovation de la civilisation, explore pleinement les valeurs historiques et culturelles des différents pays et promeut la transformation créative et le développement innovant d'excellentes cultures traditionnelles dans le processus de modernisation. « Nous sommes engagés pour le renforcement des échanges et de la coopération culturels internationaux, explorer le développement d'un réseau mondial de coopération et de dialogue entre civilisations, enrichir le contenu des échanges, élargir les canaux de coopération, promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples de tous les pays et promouvoir conjointement la civilisation humaine », a conclu Shi Zeyi.