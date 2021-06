Elle se plaint du retard de son colis, la livreuse la bastonne

Itzel Ramirez, 21 ans, a été accusé d’avoir causé des blessures graves après l’horrible attaque à domicile en Californie jeudi.



Doug Smith, le propriétaire du complexe d’appartements, a déclaré à KTVU-TV que la victime avait reçu une notification concernant la livraison d’un colis et elle s’était donc dirigée vers son hall mais le colis n’était pas là.



Itzel Ramirez n’était pas loin et la femme a donc interrogé la livreuse sur ce qui se passait. Cette dernière lui a alors dit que le colis arriverait bientôt. Après que la victime a attendu environ 15 minutes dans le hall, elle a de nouveau interrogé la livreuse.

Insultes et coups



La livreuse de la région de San Francisco aurait dit à la cliente de 67 ans de « vérifier son privilège blanc » lorsqu’elle s’était plainte d’un colis en retard. Doug Smith a déclaré à KTVU-TV : « Je crois que la livreuse Amazon a dit quelque chose à propos du privilège blanc, et ma locataire a dit : « Vous n’avez pas besoin d’être une garce. »



C’est alors que Itzel Ramirez aurait commencé à frapper la femme à la tête et au haut du corps. La jeune femme a depuis affirmé qu’elle agissait en état de légitime défense. Des images de sécurité filmées par des caméras à l’extérieur et à l’intérieur du hall montrent que Ramirez pousse la femme contre l’entrée principale et continue de la frapper. Il a été rapporté que la victime avait le nez cassé et d’autres blessures.



Le propriétaire du complexe d’appartements a déclaré à KRON-TV que la victime était trop secouée pour révéler son identité et décrire les faits à la presse.

La livreuse virée et en prison



Ramirez est en détention et est détenu sous caution de 80.000 €. Elle a été inculpée de maltraitance et de coups et blessures envers les personnes âgées impliquant des blessures corporelles graves.



Dans un communiqué, Amazon a déclaré que Itzel Ramirez ne travaillerait plus pour eux. « Cela ne reflète pas les valeurs des chauffeurs qui livrent nos colis. Nous prenons ce problème au sérieux et cette personne ne livre plus de colis Amazon. »