Elon Musk a fait une prédiction inquiétante pour 2024

L’année 2024 serait encore plus folle que les années précédentes, selon un pronostic du milliardaire américain Elon Musk.



La nouvelle année sera pire que les précédentes, a déclaré le milliardaire américain et fondateur de SpaceX Elon Musk sur le réseau social X.

Can we just have a normal year in 2024 ? ????



Don't we deserve that after 4 years of crazy ?