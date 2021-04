Émigration clandestine : Des Sénégalais arrêtés au Honduras

Afin de contrôler l’entrée irrégulière d’étrangers sur le territoire national, la police des frontières (DNSPF) a arrêté 10 étrangers dont trois Sénégalais, qui étaient entrés illégalement dans le pays, Honduras.L’action combinée a été menée par des policiers affectés à l’unité de police départementale n° 6 et au groupe d’opérations tactiques spéciales, au point La Bucana, Guasaule, point frontière entre le Honduras et le Nicaragua, rapporte des médias de Honduras, visités par Senego.Les détenus, trois de la République du Sénégal, ont déclaré être entrés par le poste frontière de Guasaule, afin de chercher le rêve américain tant espéré. Les migrants ont été remis à l’Institut national des migrations pour la procédure administrative correspondante.En janvier dernier, une marche de migrants estimée à 300 personnes est partie depuis le Honduras en espérant franchir pas moins de trois frontières : celle qui les sépare du Guatemala, de là tenter de passer au Mexique, puis aux États-Unis.Le Honduras est un pays d’Amérique centrale bordé par la mer des Caraïbes au nord et l’océan Pacifique au sud. Et Choluteca est une ville située dans la région sud du Honduras, à proximité du Golfe de Fonseca. Cette municipalité est le chef-lieu du département du même nom.