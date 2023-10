Émigration clandestine : le plan de l’Espagne pour renvoyer les Sénégalais arrivés en pirogues sur son sol

C’est le journal «El Periodoco» qui donne l’information. D’après le quotidien catalan, repris par Bés Bi, l’Espagne s’apprête à rapatrier les Sénégalais arrivés cette année sur son sol via Les Îles Canaries et à bord d’embarcations de fortune.



Ces derniers représentent, d’après les autorités espagnoles, 90% des 14 000 migrants clandestins qui ont débarqué en 2023 sur l’archipel espagnol situé au large du Maroc.



Le départ du premier vol est imminent. Le média espagnol indique que celui-ci aura lieu depuis un aéroport des Canaries, sans davantage de précision. Il précise en revanche que l’avion comptera 70% de migrants et 30% de policiers espagnols.



L’Observateur semble confirmer l’information. Citant des sources au ministère des Sénégalais de l’extérieur, le journal annonce que 29 migrants sénégalais en provenance d’Espagne sont attendus à l’AIBD le 24 octobre. «La décision a été actée aujourd’hui (hier, mardi)», signalent les informateurs de L’Observateur.



Ces derniers rapportent que les opérations de rapatriement de Sénégalais depuis l’Espagne se poursuivront.