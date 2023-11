Emmanuel Macron sur l’après 2027 : « Je ferai probablement quelque chose de complètement différent »

Le Président de la République est en déplacement au Kazakhstan. Devant des étudiants d’Astana, la capitale, il s’est laissé aller à quelques confidences…



Ce n’est pas fréquent qu’un responsable politique s’exprime sur son avenir à moyen terme. L’objectif est simple : ne pas insulter l’avenir et surtout ne pas laisser de traces en cas de revirement, si fréquent en politique. Ce 1er novembre, en déplacement au Kazakhstan, le chef de l’État Emmanel Macron s’est pourtant exprimé sur sa situation personnelle, alors que son second mandat prendra fin en 2027 et que la Constitution remaniée par Nicolas Sarkozy en 2008 ne lui permet pas de concourir à un troisième mandat.



« Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini », prévient Emmanuel Macron, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous (à partir de la 53e minute). « Mais je serai très heureux d’avoir servi mon pays pendant dix ans en tant que président », a-t-il ajouté.





« Et cette opportunité pourrait être la vôtre », a-t-il assuré aux étudiants qui l’interrogeaient à l’université Narikbayev d’Astana, la capitale du pays. Encourageant, dans ses propos conclusifs, les étudiants à être quoi qu’il arrive « engagés dans la vie politique et dans les choix publics » par la formule « n’oubliez jamais d’être engagés », il leur a conseillé d’avoir non seulement une « belle carrière mais surtout une belle vie », assurant parler « avec le cœur ».