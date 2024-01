Emprisonné à tort pendant 44 ans pour viol, un Américain obtient une somme historique

Aujourd'hui âgé de 68 ans, Ronnie Long a fait 44 ans en prison pour un viol qu'il n'a pas commis. Libéré en 2020, il vient de recevoir une indemnité historique de 25 millions de dollars (14,9 milliards Fcfa).





En 1976, Ronnie Long, alors âgé de 21 ans, a été condamné à une peine de 80 ans de prison pour viol sur une notable en Californie du Nord. Le verdict a été rendu par des jurés essentiellement blancs, alors que des preuves de son innocence ont été présentées, mais pas retenues. Selon NBC, Ronnie Long ne ressemblait même pas à la description du violeur, mais a été condamné à 80 ans de prison.





En 2020, à sa 44e année de prison, il a encore clamé son innocence devant la justice et il a finalement été libéré. “Tout s’est toujours joué contre moi, peu importe le type de preuve que j’avais contre l’accusation. Je devais aller en prison. J’avais été choisi et j’irais”, a-t-il déclaré après sa libération, rapporte NBC.





Comme compensation, l'Etat américain lui a remis la somme de 750 000 dollars (448 millions Fcfa), mais il a réussi à en avoir beaucoup plus après un procès au civil. En effet, il a conclu un accord pour recevoir 22 millions de dollars (13,1 milliards Fcfa) de la ville de Concord et 3 millions de dollars (1,8 milliard Fcfa) de la part du bureau d’enquête de l’État de Caroline du Nord (déjà versés). Un total de 25 millions de dollars (14,9 milliards Fcfa), qui constitue le deuxième montant le plus élevé jamais obtenu pour une condamnation injustifiée aux États-Unis.