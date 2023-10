En 30 ans, 3.800 milliards de dollars de récoltes et cheptels perdus dans des catastrophes (FAO)

Inondations, sécheresses, tempêtes, insectes ravageurs, crises sanitaires, guerres: les événements catastrophiques ont causé en 30 ans 3.800 milliards de dollars de pertes en récoltes et productions animales, estime l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un rapport publié vendredi.