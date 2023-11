En France, un évêque inculpé pour tentative de viol









Un évêque français a été inculpé vendredi pour une tentative de viol en 2013, a indiqué le parquet de Paris, alors qu'une commission chargée des réparations aux victimes de violences sexuelles dans l'Eglise a annoncé avoir été saisie par plus de 800 personnes.





L'évêque de La Rochelle, Mgr Georges Colomb, déchargé de son office depuis juin, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.





Selon le média d'investigation Mediapart, l'homme qu'il est soupçonné d'avoir tenté de violer était âgé de 40 ans au moment des faits.





Le pape François a nommé Mgr François Jacolin, évêque de Luçon (Vendée), comme administrateur apostolique du diocèse, Mgr Colomb gardant cependant le titre d'évêque de La Rochelle et Saintes.





Ce dernier avait demandé sa mise en retrait après la révélation dans la presse, le 13 juin, d'une enquête du parquet de Paris sur "des faits de nature sexuelle" remontant à 2013, dont le prélat est soupçonné à la suite d'un signalement effectué par les Missions étrangères de Paris (MEP).





Ancien supérieur général des MEP (2010-2016), Mgr Colomb avait alors exprimé "sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations calomnieuses".





Le 6 mai, le conseil des Missions étrangères de Paris (MEP), société de vie apostolique de droit pontifical, avait transmis au parquet de Paris un signalement le concernant.





Ce dernier développement dans l'affaire de l'évêque Colomb survient le jour où la Commission reconnaissance et réparation (CRR), qui accompagne les victimes de violences sexuelles dans des congrégations catholiques françaises, indique avoir été saisie par "plus de 800 personnes".





cela a donné lieu à "313 recommandations de réparation" pour un montant de "11,1 millions d'euros s'agissant des réparations financières", a précisé lundi la commission.





"Ce sont 800 vies prises en compte et restaurées, mais c'est bien peu" par rapport au nombre vraisemblable de victimes, a affirmé à l'AFP Véronique Margron, la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref). "Comment faire pour toucher celles et ceux qui manquent?" s'est-elle interrogée.





La CRR reçoit de plus en plus de victimes majeures "dites vulnérables", qui représentent aujourd'hui 19% du total des victimes accompagnées.