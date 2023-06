En Inde, un « client » a passé 603 nuits dans un hôtel 5 étoiles sans rien payer

Cet homme a séjourné de mai 2019 à janvier 2021 dans un hôtel 5 étoiles de New Delhi sans payer le moindre centime. La direction de l’établissement a fini par découvrir le pot aux roses, un an après son départ.





S’offrir une semaine de vacances gratuite dans un hôtel 5 étoiles, c’est pas mal pour l’été, non ? Alors imaginez deux ans. Un Indien s’est offert le luxe de ne pas payer ses 603 nuits d’hôtel dans un établissement très coté de New Delhi, le tout sans se faire repérer pendant tout ce temps, selon les informations de The Indian Express.





Pour ce faire, Ankush Dutta a réservé une première nuit le 30 mai 2019 à l’hôtel Roseate, un établissement 5 étoiles près de l’aéroport de la capitale indienne. L’homme a ensuite reçu l’aide des employés de l’établissement pour cacher toutes les factures impayées à la direction. « L’équipe de l’hôtel aurait contrefait, supprimé, ajouté et falsifié un grand nombre de données sur son compte client et les comptes étaient falsifiés afin de dissimuler aux supérieurs le montant réel des impayés », explique un rapport de la police, révélé dans les médias locaux.





Le fraudeur toujours porté disparu





Sans jamais se faire repérer, en changeant de chambres à plusieurs reprises et avec 52 nuits facturées 0 euro par le réceptionniste, Ankush Dutta a pu continuer à séjourner jusqu’au 22 janvier 2021 pour une facture estimée à près de 6 millions de roupies, soit plus de 60 000 euros.









« Selon le règlement de l’hôtel, si un client doit plus de 50 000 roupies (550 euros), le personnel doit en informer immédiatement ses supérieurs et faire pression pour que la facture soit payée. Cela n’a pas été fait », rapportent les forces de l’ordre.