En vacances, Emmanuel Macron passe du bon temps avec Brigitte et ses petits-enfants

Le président français Emmanuel Macron et la première dame passent de bons moments au fort de Brégançon dans le Var (France).







Comme des millions de Français, Emmanuel et Brigitte Macron sont en vacances et les passent en famille, sous le soleil du Var. D’après quelques médias français, ils sont arrivés au fort de Brégançon, dans la commune de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, et devraient y séjourner jusqu'à la mi-août avant de rentrer à Paris.





Pour ces vacances en famille, Emmanuel et Brigitt Macron profitent du soleil du Var et de la piscine du fort, mais pas seulement. Ils sortent régulièrement en famille pour passer du bon temps.





Après être allés manger une glace au Lavandou jeudi soir, parfum chocolat pour le président et parfum yaourt pour son épouse, ils sont allés manger au restaurant en famille, samedi soir. Leur choix s'est porté sur un restaurant de plage, pour y déguster du poisson pour les adultes et bruschetta pour les enfants.





«Le couple présidentiel a mangé au milieu des autres clients, en terrasse et sous la pinède. Emmanuel Macron était "en mode détente" et c'est lui qui a réglé l'addition»,a raconté le restaurateur au quotidien français "Var Matin".