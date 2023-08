Enfant de 10 ans tué en France : le témoignage poignant du père

Un chagrin incommensurable. Le père du petit garçon de 10 ans tué par balles à Nîmes s'est exprimé sur la mort de son fils, survenue dans la soirée du lundi 21 août, un drame qu'il ne s'explique toujours pas.



«On fait tout pour se trouver toujours aux bons endroits aux bons moments», s'est-il désolé auprès de CNEWS mardi 22 août.



«On prie que le mauvais moment n’arrive pas à nous (...) et lorsque l’on s’y trouve au mauvais moment, ça fait mal», a-t-il poursuivi.



Le garçon est mort après avoir été touché par balles dans un quartier de Nîmes, fortement gangrené par les trafics de drogue.



Les faits se sont produits lundi 21 août, vers 23h30, alors que le jeune garçon était à bord de la voiture de son oncle quand cette dernière a été prise pour cible. C'est par sa femme que le père de famille a été alerté, avant de se rendre rapidement à l'hôpital.



«Elle a téléphoné, il y avait des pleurs, des gens excités. Je suis d'abord venu à la maison pour récupérer le bébé, et je les ai retrouvés», s'est-il souvenu. Dans le véhicule se trouvait également le petit frère du garçon de 10 ans, qui est sorti indemne de la terrible attaque.



Pour autant, le contact reste difficile avec le petit garçon rescapé mais traumatisé par le drame : «On ne peut pas parler avec lui (...) il ne va pas bien. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé», a confié le père endeuillé, affirmant que son plus jeune fils ne sait pas que son fils est décédé.



«Il sait que quelque chose de grave s'est passé, il m'a raconté qu'il y avait des tirs et que le boubou de son frère a été déchiré et qu'il y avait des trous», s'est-il souvenu. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé qu'il s'agissait de victimes collatérales. L'oncle et conducteur du véhicule touché ne faisait partie d'aucun trafic de drogue.



Une enquête a été ouverte pour assassinat en bande organisée.