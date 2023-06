Enfants poignardés à Annecy : «très agité» en garde à vue, l'assaillant n'a pas encore pu être entendu

Abdalmasih H. a été interpellé après avoir blessé au couteau quatre enfants et deux adultes. Placé en garde à vue, son comportement intrigue.











Placé en garde à vue au commissariat d'Annecy, Abdalmasih H. n'a toujours pas pu être entendu ce vendredi matin en raison de son comportement «très agité», a appris Le Figaro de source policière. Recroquevillé au sol dans sa cellule, l'homme a refusé d'en être extrait, empêchant ainsi les enquêteurs de l'interroger sur les faits qui lui sont reprochés.





Il doit être vu dans la matinée par un expert psychiatre qui devra déterminer si son état de santé est compatible avec la poursuite de sa garde à vue, qui peut durer jusqu'à 48 heures. Si tel n'est pas le cas, le suspect devra être hospitalisé.





Deux enfants toujours en «urgence vitale»









Abdalmasih H. est soupçonné d'avoir attaqué à l'arme blanche quatre enfants et deux adultes jeudi matin aux abords du jardin de l'Europe, à Annecy. Âgés de 22 à 36 mois, deux des enfants sont toujours en «urgence vitale», a souligné le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce vendredi matin. «De ce que je sais, il y aurait encore deux enfants qui seraient considérés en urgence absolue, en urgence vitale», a-t-il déclaré sur France info.





À lire aussiEnfants poignardés à Annecy: qui est le «héros aux sacs à dos» qui a fait fuir l'assaillant?





Un homme de 70 ans, touché au couteau par l'assaillant ainsi que par la balle d'un policier qui tentait d'intercepter le suspect, est également en «urgence absolue». Enfin, une autre victime de 78 ans a été plus légèrement touchée.





«Au nom de Jésus Christ»





Né en 1991 en Syrie, le suspect a vécu pendant dix ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié en 2013. Récemment divorcé et père d'un enfant, il a quitté la Suède car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise, selon les explications de son ex-femme à l'AFP. Il est arrivé à Annecy à l'automne 2022 et a introduit le 28 novembre 2022 une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dont le refus lui a été notifié le 4 juin dernier car il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède.