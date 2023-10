Eric Zemmour fait «un lien direct» entre Karim Benzema et l’attentat d’Arras : le joueur va porter plainte

Karim Benzema va contre-attaquer. Le Ballon d’or 2022 va déposer dans les prochains jours plusieurs plaintes, à la fois contre le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi contre Eric Zemmour, le leader de Reconquête, fait savoir ce jeudi 19 octobre son avocat, Hugues Vigier, à Libération.





Sur le plateau de l’émission Télématin où il était invité ce jeudi, Eric Zemmour s’est exprimé sur la récente prise de parole de Karim Benzema à propos de la Guerre Hamas-Israël. Dans une publication sur X (ex-Twitter), l’ex-international avait adressé «toutes [ses] prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes, ni enfants».