Eric Zemmour : «Sciences Po Paris est devenu une zad islamo-gauchiste»

«Sciences Po Paris est devenu une ZAD islamo-gauchiste», a estimé ce lundi 18 mars sur CNEWS Éric Zemmour, président de Reconquête.





L’école n’aurait plus rien à voir avec celle qu’il a connue pendant ses études. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, passé par Sciences Po, dont il est sorti diplômé en 1979, a affirmé dans la Matinale de CNEWS que la prestigieuse institution était devenue «une ZAD islamo-gauchiste».





Ses déclarations font suite aux rassemblements pour la Palestine qui ont eu lieu la semaine dernière dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement supérieur, et aux accusations d’antisémitisme sur fond de mobilisation étudiante pro-Gaza. Le Premier Ministre Gabriel Attal avait lui aussi déploré «une sorte de lente dérive liée à une minorité agissante qui veut imposer une forme de pensée dominante au sein de cette institution».





Pour Éric Zemmour, les raisons de cette évolution de Sciences Po résident notamment dans la suppression du concours d’entrée, et dans les politiques de discrimination positive mises en place par l’établissement. «Maintenant, on fait rentrer les gens sur leur bonne mine politique», a-t-il estimé, ajoutant que le «wokisme» a été «institutionnalisé» au sein des enseignements dispensés dans le prestigieux institut. L’ancien polémiste d’extrême droite estime que Sciences Po devrait «rétablir les critères d’excellence académique», et mettre fin à ses «enseignements wokes».