Espagne : à la tête d’un trafic d’êtres humains, un Sénégalais arrêté

Dans le cadre d’une opération dénommée «Oslo», menée contre le trafic d’êtres humains et l’exploitation par le travail, la police espagnole a procédé à 27 arrestations. Par les personnes visées, deux retiennent l’attention : un Espagnol de 37 ans, principal vendeur de fruits et légumes de la région de Mallén, et un Sénégalais de 53 ans, présenté comme le cerveau de l'affaire.



D’après Les Échos, qui relaye cette affaire dans son édition de ce mercredi, sans dévoiler les identités des mis en cause, le ressortissant sénégalais est accusé d’avoir exploité la détresse de migrants clandestins dont la majorité sont ses compatriotes. L’opération «Oslo» révèle qu’il les faisait travailler dans les champs de son co-accusé espagnol et les hébergeait dans une villa, moyennant 150 euros (près de 100 000 F CFA) par personne, dans la promiscuité et des conditions d’hygiène repoussantes.



«Les investigations de la police ont permis d’identifier jusqu’à 15 hommes d’affaires de la zone comme bénéficiaires du (réseau). (…) Les agents ont localisé et recueilli les dépositions de cinq victimes et l’enquête se poursuit avec de nouvelles arrestations en vue», rapporte Les Échos. Qui renseigne que les victimes du trafic arrêtées dans le cadre de l’enquête ont été relâchées.