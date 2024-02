Espagne : Condamné à quatre ans et demi de prison ferme, Dani Alves reçoit un autre coup dur du Barça.

Dani Alves, l'ancien et brillant latéral de la sélection brésilienne, traverse actuellement l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Condamné le 22 février dernier pour le viol d'une jeune femme en discothèque en décembre 2022, l'ancien joueur du FC Séville et du FC Barcelone a subi un sérieux revers de la part du club catalan. En effet, Dani Alves a été déchu de son statut de légende du club catalan.



L'ancien international auriverde (126 sélections, 8 buts) ne figure plus sur la page officielle dédiée aux légendes du mythique club espagnol, qui compte 102 noms, allant du fondateur du club Joan Gamper à Jordi Alba, Samuel Eto'o, et d'autres comme Iniesta.



Avec 408 matchs à son actif et 22 buts marqués, Dani Alves a incontestablement marqué son passage à Barcelone avec lequel il a remporté 21 trophées.