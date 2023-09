Espagne : la maison de Sergio Ramos a été cambriolée

Le 20 septembre dernier, la maison du défenseur de FC Séville Sergio Ramos a été cambriolée. Selon Marca qui rapporte l’information, le vol est intervenu lors du match de Ligue des Champions entre le FC Séville et le FC Lens. Les cambrioleurs ont déjoué les systèmes de sécurité de la maison avant d’y pénétrer.





Vêtements de marque et argent liquide volés





Les quatre enfants de la star et leur nourrice, se trouvaient dans la propriété, située à une vingtaine de kilomètres de Séville. Les voleurs ont saccagé les lieux avant de repartir avec des montres de luxe, des bijoux, des vêtements de marque et de l’argent liquide, informe l’Agence EFE. Les enfants de Sergio Ramos et leur nourrice seraient sains et saufs.





Sergio Ramos a déjà été cambriolé en 2012