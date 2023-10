Espagne : «Les Sénégalais représentent 90% des 14 000 migrants arrivés aux Îles Canaries depuis janvier»

Citant les autorités espagnoles, le journal El Periodoco, repris par Bés Bi, rapporte que 90% des 14 000 migrants clandestins arrivés cette année aux Îles Canaries sont des Sénégalais. Retenus dans des centres de transit, ces derniers vont être rapatriés. Selon L’Observateur un convoi de 29 candidats malheureux à l’émigration clandestine est attendu le 24 octobre à l’AIBD.



Le flux s’est manifestement accéléré ces trois derniers mois parce qu’entre janvier et juillet dernier, selon Frontex (agence européenne de surveillance et de sécurisation des frontières), «seulement» 3645 migrants sénégalais sont arrivés en Europe via des embarcations de fortune.



Ces derniers, renseigne L’Observateur, ont emprunté trois voies pour atteindre le Vieux continent : 2400 ont pris la route de l’Afrique de l’Ouest, 1147 sont passés par la Méditerranée centrales, réputée plus dangereuse (1800 morts depuis janvier), tandis que le reste a choisi la Méditerranée occidentale.

Ce décompte de Frontex place les Sénégalais loin de la tête du peloton des ressortissants des pays de l’Afrique sub-saharienne, principale point de départ (56,7%), arrivés en Europe à bord d’embarcations de fortune. L’Observateur informe que dans le Top 10 des entrées via l’Italie, accès numéro 1, on retrouve les Guinéens (12 591, 14,1%), les Ivoiriens (12 220), premiers et deuxièmes, mais également les Burkinabè, les Camerounais et les Maliens, qui ferment la marche.