Espagne : Un couple sénégalais tombe pour…

Selon Les Échos, un couple de Sénégalais a été arrêté en Espagne pour vente et distribution de produits dépigmentants.



Des substances qui sont considérées dans ce pays comme de la drogue.



Plusieurs produits à visée éclaircissante ont été saisis et retirés dans plusieurs points de vente.



À l’issue des investigations, les enquêteurs ont pu découvrir que les produits dépigmentants sont distribués par le couple sénégalais à différentes entreprises.



À la suite de l’opération «Obat», un total de 885 produits dépigmentants (considérés comme illégaux et nocifs pour la santé) ont été retirés du marché.