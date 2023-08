États-Unis : deux Sénégalais meurent dans un…

Deux Sénégalais sont morts aux États-Unis dans un accident de la circulation. Le drame est survenu dimanche soir sur l’axe New York-Ohio.



Les Échos, qui donne l'information, n’a précisé ni l’identité ni le sexe des victimes. Le journal a juste indiqué qu’elles voyageaient à bord d'un bus qui est entré en collision avec un véhicule particulier dont le conducteur est décédé sur le coup.



Le bus venait de New York et avait pour destination l’État de l’Ohio.