Etats-Unis : elle s'injecte un produit à base de tissu de cadavre humain pour…

La science est parfois étonnante. Dans la course à la jeunesse, les injections d’acide hyaluronique et autres substances sont très populaires. Cependant, elles pourraient bientôt être détrônées par l'usage d'un tout nouveau produit aux Etats-Unis fabriqué à partir de tissu de cadavre humain Les personnes ayant recours à ce nouveau produit miracle, appelé Renuva, ne semblent pourtant pas inquiètes, à l’instar de Diane Statsi, 67 ans, qui dans les colonnes du New York Post s'en montre même très satisfaite.







«Les injections habituelles de médecine esthétique durent quatre à six mois, mais ils m'ont dit que celles du Renuva pouvaient tenir plusieurs années» a-t-elle expliqué. «Ce qui est incroyable c’est que c’est de mieux en mieux», a-t-elle même assuré à propos du résultat. «Je vois ça comme une greffe médicale» a-t-elle complété.





PLUS BESOIN DE CHIRURGIE, SELON CERTAINS MÉDECINS

Le dermatologue Paul Jarrod Frank a de son côté déjà prescrit le Renuva a plusieurs de ses patients, que ce soit pour un simple objectif esthétique ou pour une reconstruction des tissus. Pour lui, c’est la meilleure alternative non-invasive aux injections de graisse.





«L’avantage est que Renuva est un injectable générique, comme tous les autres, et qu’il ne nécessite pas de chirurgie», a expliqué le docteur Frank.





Cependant, certains de ses confrères restent sceptiques et pointent un souci d'éthique. «L’entreprise qui commercialise Renuva ne met pas vraiment en avant le fait que c’est un dérivé de cadavre humain» a par ailleurs noté Darren Smith, chirurgien plastique.