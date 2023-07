États-Unis : l'ancien chef cuisinier de Barack Obama à la Maison Blanche est mort en faisant du paddle

Le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi 24 juillet dans l'état du Massachusetts. Il s'agit de Tafari Campbell, ancien chef de Barack Obama à la Maison Blanche.





Un chef talentueux décédé dans de mystérieuses conditions. Tafari Campbell, ancien chef cuisinier de la Maison Blanche, a été retrouvé mort ce lundi 24 juillet dans un étang sur la côte sud de l’île de Martha’s Vineyard, dans l’état du Massachusetts (États-Unis).





D’après les données transmises par la police de l’état du Massachusetts, celui qui a été l’ancien chef cuisinier de Barack Obama durant ses mandats à Washington D.C et à l’issue de ces derniers était porté disparu depuis dimanche après avoir fait du paddle.









Selon un communiqué de la police, Tafari Campbell est «entré dans l’eau, a semblé lutter brièvement pour rester à la surface, puis s'est immergé et n'a pas refait surface». Un témoin des faits a indiqué l’avoir vu s’enfoncer dans les profondeurs de l’eau.





Après des heures de recherche, notamment à l’aide d’un sonar, les agents de la police environnementale du Massachusetts ont repêché le corps du chef cuisinier, âgé de 45 ans. Il a été découvert dans la matinée du lundi 24 juillet, dans l’étang d’Edgartown, à une trentaine de mètres du rivage.









UN «MEMBRE ADORÉ» DE LA FAMILLE OBAMA





La famille Obama a réagi à l’annonce de ce décès tragique à travers un communiqué transmis au média américain CNN, déplorant la perte d'«un membre adoré» de leur famille.