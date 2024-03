États Unis : la mort troublante d’un migrant sénégalais

Ousmane Ba, un jeune sénégalais, est mort dans des conditions troubles dans un centre de détention de migrants de la Nouvelle Orléans en Floride. D’après Les Échos, qui donne l’information, les autorités américaines et sénégalaises se refilent la patate chaude, refusant chacune d’apporter « des éclaircissements » sur les causes du décès qui remonte au mois de février dernier.



A en croire le quotidien d’informations, Ousmane Ba est décédé suite à son hospitalisation au Christus St Frances Cabrini Hospital d’Alexandria en Louisiane. « Par la suite, la partie américaine dit avoir informé le consulat du Sénégal à New York. Mais de ce côté, c’est silence radio », souffle le journal.



La source rapporte que selon un communiqué du 26 février dernier de la police américaine de l’immigration (ICE), une autopsie était en cours pour déterminer la cause du décès. Mais, les résultats n’ont pas été révélés.



D’après Les Échos, Ba, entré irrégulièrement aux Usa, avait reçu un avis d’expulsion. C’est alors que la patrouille frontalière américaine l’avait livré, le 4 septembre 2023, à la garde des opérations d’application et de renvoi (ERO) suivi de son transfert au centre correctionnel de Winn à Winnfield dans le cadre de la procédure d’expulsion. Il a été par la suite hospitalisé, le 30 janvier, un mois avant sa mort.