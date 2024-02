États-Unis : La nouvelle gaffe de Joe Biden qui confond Emmanuel Macron avec François Mitterrand

En marge des primaires démocrates du Nevada prévues ce mardi 6 février, le président américain Joe Biden était à Las Vegas. Mais lors de son discours, il a fait une gaffe en confondant Emmanuel Macron à l'ancien président français décédé en 1996, François Mitterand.







"Juste après mon élection, je suis allé à une réunion du G7. Je me suis assis et j'ai dit 'L'Amérique est de retour'. Et Mitterand d'Allemagne, je veux dire de France, m'a regardé et m'a dit: 'Tu sais pour combien de temps tu es revenu?'", a déclaré l'homme de 81 ans. François Mitterand a été président de la France de 1981 à 1995.





Une bourde qui remet en cause l'âge et l'état de santé de Joe Biden, qui souhaite briguer un nouveau mandat.