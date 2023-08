États-Unis : les deux Sénégalais décédés dans un accident sont identifiés

Dans son édition d’hier, Les Échos a révélé que deux Sénégalais sont décédés dans un accident de la route survenu dimanche soir sur l’axe New York-Ohio. Le journal n’avait pas précisé les identités des victimes. C’est maintenant chose faite.



Dans sa parution de ce mercredi, Les Échos informe que celles-ci se nomment Alioune Diop et Serigne Ndiaye. Âgés respectivement de 39 et 26 ans, ils sont de la même famille, d’après le journal.



La même source indique que ces deux victimes vivaient à New York. Et qu’elles ont succombé sur les lieux du drame à leurs blessures.



Alioune Diop et Serigne Ndiaye étaient à bord du bus qui s’est renversé après avoir heurté un véhicule stationné sur le bord de la route, sur l’autoroute I-81. L’accident a eu lieu alors qu’il pleuvait.