États-Unis : licenciée parce que blanche, elle touche 25 millions de dollars

La cour fédérale du New Jersey a reconnu que le licenciement d’une ancienne responsable des magasins Starbucks était motivé par sa couleur de peau.





C'est une affaire rocambolesque comme seule l'Amérique en a le secret. Une histoire dans laquelle la couleur de peau est au cœur des débats dans le tribunal chargé de juger la querelle. Shannon Phillips était la manageuse des magasins Starbucks pour trois États de la côte est des États-Unis – Delaware, New Jersey, Maryland – de 2005 à 2018. Elle vient de se voir reconnaître victime d'un licenciement lié à sa couleur de peau, blanche.



L'histoire commence le 12 avril 2018. Deux hommes noirs entrent dans un Starbucks de Philadelphie pour attendre un collègue avant une réunion, mais ne consomment pas. L'un des deux hommes demande à utiliser les toilettes mais le manageur du magasin le lui refuse et lui propose une boisson, expliquant que les toilettes sont réservées aux clients qui payent une consommation. Le ton monte alors et le responsable du magasin finit par appeler la police en signalant « deux hommes qui refusent de faire un achat ou de quitter » le café.





Sur place, la police interpelle les deux hommes, sous l'œil des smartphones qui diffusent très vite des vidéos de l'arrestation sur les réseaux sociaux. Les deux suspects, arrêtés pour violation de propriété et troubles à l'ordre public, sont relâchés dans la soirée, faute de preuves et le commissaire de police de Philadelphie leur présente personnellement des excuses. Mais les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont eu le temps de faire leur effet. Dans les jours qui suivent, plusieurs manifestations s'organisent devant le magasin Starbucks.