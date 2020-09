États-Unis: Malgré le milliard de dollars récolté, la campagne de Donald Trump manquerait d’argent

Au printemps dernier, les équipes de campagne de Donald Trump et du parti républicain disposaient d’un budget supérieur de 200 millions de dollars à celui de Joe Biden. Entre début 2019 et juillet dernier, le président américain a récolté 1,1 milliard de dollars. Pourtant, sa campagne pourrait finir par manquer d’argent. Des mesures ont été prises pour réduire les dépenses.











Donald Trump a déjà dépensé 800?000?dollars sur le 1,1 million levé par le parti et l’entourage du chef d’État américain entre début 2019 et juillet dernier, pour financer sa campagne présidentielle. À moins de deux mois des élections, le candidat républicain pourrait manquer d’argent, alertent des responsables du parti cités par le New York Times.





La situation est d’autant plus surprenante qu’au printemps dernier, l’actuel président et son équipe disposaient d’un budget supérieur de 200 millions de dollars à celui de leur concurrent démocrate Joe Biden. En juillet dernier, le président américain a remplacé son directeur de campagne et des mesures économiques ont été mises en place. Des efforts ont notamment été réalisés dans les secteurs de la publicité, des déplacements et des embauches.





Des dépenses plus raisonnées





«?Beaucoup d’argent a été dépensé à un moment où les électeurs n’étaient pas encore réceptifs?», estime Ed Rollins, un spécialiste républicain de la stratégie et contributeur de la campagne de Donald Trump. Sous l’autorité du précédent directeur de campagne Brad Parscale, 100 millions de dollars ont par exemple été consacrés à des publicités à la télévision avant même la désignation officielle du candidat. À eux seuls, deux spots diffusés pendant le Super Bowl ont coûté 11 millions de dollars.





«?Si vous dépensez 800 millions de dollars et que vous êtes en retard de dix points, il est temps de se demander 'quelle était la stratégie??'?», dénonce Ed Rollins. Brad Parscale affirme avoir pris toutes ses décisions en accord avec la famille Trump.









Depuis la prise de fonction de son successeur Bill Stepien, le nombre de personnes se rendant sur les événements de campagne a été limité, tout comme leurs voyages à bord d’Air Force One, que la campagne doit rembourser aux finances publiques. Un projet de sponsoring à 3 millions de dollars visant à habiller une voiture NASCAR aux couleurs de Donald Trump a été abandonné.





Une enquête interne a par ailleurs été diligentée sur les dépenses effectuées sous la responsabilité de Brad Parscale.