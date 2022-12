États-Unis : comment les Lions dopent le business à Atlanta

Le Sénégal a gagné sa place pour le second tour du Mondial 2022. Les Lions affronteront en huitième de finale les Three Lions d’Angleterre, dimanche prochain. Leurs supporters sont mobilisés. Que ça soit au Qatar, hôte de la compétition, au pays ou ailleurs.



C’est le cas à Atlanta (États-Unis). Les Échos informe que les ressortissants sénégalais établis dans la capitale de l’État de Géorgie sont mobilisés pour pousser les Lions le plus loin possible. Au grand bonheur des vendeurs d’articles aux couleurs vert-jaune-rouge.



Ces derniers se frottent les mains grâce aux champions d'Afrique. Le journal rapporte que l’article qui fait le plus marcher le business est le maillot frappé de la tête du lion. Il se vend comme des petits pains.



«C’est 40 dollars (environ 26 000 francs CFA) l’unité. Pour les rétro, ça varie entre 30 et 35 dollars (18 000 et 22 000 francs CFA)», informe Malick, interrogé par le correspondant de Les Échos à Atlanta. Ce dernier considère ces tarifs raisonnables. «Ce n’est pas facile de faire venir les maillots ici. Il faut payer le prix du transport et cela coûte cher.»



«El Prési», un autre commerçant, affiche un sourire de satisfaction. Il a épuisé son stock de maillots et attendait hier, mercredi, un nouvel arrivage. Il prie que les Lions signent d’autres victoires au Qatar. Pour le rayonnement du Sénégal mais aussi pour le business.