Etats-Unis: un enfant musulman tué dans une attaque liée à la guerre Israël/Hamas









Un homme de 71 ans a été inculpé pour meurtre et crimes de haine dimanche après avoir poignardé une femme musulmane et un garçon de six ans, près de Chicago, dans le nord-est des Etats-Unis, une attaque que la police dit liée à la guerre entre Israël et le Hamas.





L'enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est décédé à l'hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l'Illinois, qui a qualifié l'attaque d'"odieuse".





"Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale ont été ciblées par le suspect parce qu'elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens", indique le communiqué, qui précise que la tuerie a eu lieu à environ 64 kilomètres à l'ouest de Chicago.





Le bureau du shérif n'a pas donné la nationalité des victimes, mais selon le bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) l'enfant est palestino-américain.





La femme a réussi à appeler le 911 tout en repoussant son assaillant.





"Les adjoints ont localisé les deux victimes à l'intérieur de la résidence, dans une chambre à coucher. Les deux victimes présentaient de multiples blessures par arme blanche à la poitrine, au torse et aux extrémités supérieures", précise le communiqué du shérif.





Lors de l'autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l'abdomen de l'enfant.





Le responsable du bureau de Chicago du CAIR, Ahmed Rehab, a déclaré à la presse que l'assaillant avait frappé à la porte des victimes et d'abord tenté d'étouffer la femme en lui disant : "Vous, les musulmans, vous devez mourir", citant des SMS envoyés par la femme au père du garçon assassiné depuis son lit d'hôpital.





La guerre entre Israël et le Hamas, qui a fait des milliers de morts dans les deux camps, a été déclenchée après une attaque sanglante et sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas contre le territoire israélien à partir de la bande de Gaza sous contrôle du mouvement islamiste palestinien.