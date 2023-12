ÉTATS-UNIS : UN FEMME TUÉE PAR BALLE PAR SON FRÈRE APRÈS UNE DISPUTE AU SUJET DES CADEAUX DE NOËL

Un adolescent de 14 ans a été arrêté en Floride après avoir tué sa sœur à l’issue d’une dispute à propos des cadeaux de Noël.





En Floride (États-Unis), Abrielle Baldwin, 23 ans a été mortellement touchée par balle à la poitrine par son frère de 14 ans dimanche 24 décembre, après une dispute qui concernait les cadeaux de Noël. Victime d’une hémorragie, elle a succombé à ses blessures.









La dispute a commencé durant la soirée du réveillon, lorsque Abrielle Baldwin et ses deux fils de 6 ans et 10 mois, sont allés faire du shopping en compagnie des deux frères d'Abrielle, Damarcus et Darcus Coley, ainsi que leur mère.





Damarcus, 14 ans, a été contrarié par le fait que son frère avait reçu, selon lui, plus de cadeaux. Une crise de jalousie qui a déclenché les hostilités : «Ils ont donc eu une dispute familiale pour savoir qui recevait quoi et quel argent était dépensé pour qui», a indiqué le sherif Bob Gualtieri dans des propos repris par le New York Post.





La famille a alors quitté le magasin pour se rendre chez la grand-mère d'Abrielle Baldwin, où la dispute s'est poursuivie. Une fois arrivés, Damarcus a menacé Darcus avec une arme de poing.





UN NOURISSON DE 10 MOIS SAIN ET SAUF

Abrielle s'est alors précipitée pour les séparer et le jeune frère s'en est alors pris à elle, lui tirant sur la poitrine. Le nourrisson de 10 mois, que portait la jeune maman dans un porte-bébé au moment du drame, est sain et sauf.





L'histoire ne s'arrête pas là. Le tireur a ensuite été touché par balle par Darcus, son grand frère de 15 ans, qui a voulu défendre sa soeur avant de quitter les lieux en courant, puis de jeter son arme après les faits. Damarcus a été transporté à l'hôpital dans un état stable et sera prochainement placé en garde à vue à sa sortie, a indiqué la police dans des propos relayés par la BBC.









L’affaire va être examinée par les procureurs locaux qui décideront s’il sera ou non inculpé en tant qu’adulte pour le meurtre de sa soeur, a précisé le shérif Bob Gualtieri.





De son côté, Darcus a été arrêté pour de tentative de meurtre au premier degré et falsification de preuves.