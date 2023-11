États-Unis : un homme arrêté nu dans les décors d’une attraction de Disneyland

Âgé de 26 ans et possiblement sous l’emprise de stupéfiants, il a été arrêté par la police après s’être déshabillé devant les visiteurs du parc américain de Californie.











Un homme a été arrêté ce dimanche 26 novembre pour s’être baladé nu dans les décors d’une attraction du parc Disneyland de Californie, aux États-Unis, rapporte le Los Angeles Times . Sur des vidéos partagées par des visiteurs présents dans l’attraction «It’s A Small World» - une croisière au milieu de poupées animées représentant les différentes régions du monde -, on voit le jeune homme marcher le long du canal, d’abord habillé, puis en caleçon.









Le visiteur indélicat en sous-vêtement grimpe sur les décors pour s’asseoir devant une représentation du Taj Mahal, au milieu des poupées. Avant de se lever pour aller s’installer dans une autre scène quelques mètres plus loin, sous l’œil désabusé des visiteurs coincés dans leurs barques. Sur une autre vidéo, on le voit ensuite complètement nu dans l’eau alors qu’un employé vient à sa rencontre.









Il a finalement été arrêté par la police d’Anaheim (la ville où se trouve le parc). Dans un dernier extrait partagé sur les réseaux sociaux, on le voit se faire embarquer par les policiers qui le portent à plat ventre par les bras et les chevilles à travers le parc, alors qu’il est toujours nu, recouvert d’une couverture, et que des employés tentent de cacher la scène aux enfants présents.