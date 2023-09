ÉTATS-UNIS : UN VOL FORCÉ DE FAIRE DEMI-TOUR À CAUSE DE LA DIARRHÉE D’UN PASSAGER





Un vol de la compagnie Delta reliait Atlanta à Barcelone vendredi 1er septembre lorsqu’il a été contraint de faire demi-tour après la diarrhée d’un passager, identifiée comme un «risque biologique».





Un motif surprenant mais bien réel. Alors que le vol DL194 reliait Atlanta (États-Unis) à Barcelone (Espagne), l'avion a dû revenir sur son chemin après deux heures de trajet. Et pour cause : un des passagers avait la diarrhée.





C’est le pilote de l’Airbus A350 qui a demandé à faire demi-tour, en raison d’un «problème de risque biologique», avait-il déclaré aux contrôleurs aériens selon un enregistrement de LiveATC.com et partagé sur X (anciennement Twitter).









«Nous avons eu un passager qui a eu la diarrhée tout au long de l'avion, alors ils veulent que nous revenions à Atlanta», avait-il également indiqué.





LA COMPAGNIE A CONFIRMÉ UN «PROBLÈME MÉDICAL»





Les passagers et l’équipage ont ainsi été transférés et le vol est arrivé à Barcelone samedi 2 septembre à 17h10, soit huit heures plus tard.





Pour l’heure, aucune information ne permet de savoir si le passager atteint de diarrhée était à bord de l’Airbus lors de son atterrissage à Barcelone.





Selon une fiche de vol de la Federal Aviation Authority, publiée sur Reddit, l’avion était bien recouvert de «biohazard» (un organisme ou une substance dérivée d'un organisme, représentant une menace à la santé humaine - déchets médicaux, des micro-organismes, virus ou toxines d'une source biologique, NDLR.)









Sans apporter plus de précisions, les responsables de la compagnie Delta Airlines ont confirmé un «problème médical» dans l'avion, qui avait nécessité sa redirection vers Atlanta pour un nettoyage. Celui-ci a manifestement été exécuté, les registres de vols montrent que l’appareil a été utilisé pour un autre trajet.





«Nos équipes ont travaillé aussi rapidement et sûrement que possible pour nettoyer à fond l'avion. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et les inconvénients subis par nos clients», a déclaré un porte-parole de Delta dans des propos relayés par le New-York Post. «Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour le retard et les désagréments occasionnés à leurs projets de voyage», a-t-il poursuivi.