Facebook a supprimé des comptes de propagande chinoise

Meta,la maison-mère de Facebook, a annoncé mardi avoir supprimé sur le réseau social des milliers de comptes faisant partie d'une importante opération de propagande chinoise en ligne. La campagne aurait été active sur plus d'une cinquantaine de plateformes et forums, parmi lesquels Facebook, Instagram, TikTok, Youtube ou encore Twitter (rebaptisé X), selon un rapport publié par Meta. «Nous estimons qu'il s'agit de la plus importante -bien qu'inefficace- et prolifique opération d'influence dont nous avons eu connaissance jusqu'ici,» a affirmé le responsable de la division renseignement sur les menaces mondiales du géant américain, Ben Nimmo. Les équipes de Meta ont été «capables de remonter jusqu'à des personnes associées aux forces de l'ordre chinoises», a-t-il précisé.